شاهد.. هدف رونالدو في شباك "الذئاب"

تقدم فريق يوفنتوس على ضيفه روما في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك في قمة منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم "للبيانكونيري" في مرمى "الذئاب" مبكرا، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

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وعزز رونالدو صدارته لقائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفا، ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي، مبتعدا بفارق هدفين عن وصيفه البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.

ويحتل يوفنتوس، قبل هذه المباراة، المركز الرابع في ترتيب "الكالتشيو" برصيد 39 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ضد نابولي، متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر ميلان.

بينما يحتل نادي روما المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة، في جدول الترتيب.

المصدر: RT