التشكيلة الأساسية لموقعة "السيدة العجوز" و"الذئاب"

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية، مساء اليوم السبت، صوب ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينيو، الذي سيكون مسرحا للمواجهة المرتقبة بين يوفنتوس وروما، في قمة منافسات الجولة 21 للدوري.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الإيطالي دانييلي أورساتو صافرة بداية هذه "القمة" الهامة بين فريق يوفنتوس "السيدة العجوز" وروما "الذهاب" في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإيطالي أندريا بيرلو (41 عاما) المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيلة الأساسية التالية "للبيانكونيري"، لخوض هذه "القمة" ضد مضيفه فريق "الذئاب" القادم من العاصمة روما:

في المقابل، اختار البرتغالي باولو فونسيكا (47 عاما) المدير الفني لفريق روما، التشكيلة الأساسية التالية "للذئاب"، لمواجهة مضيفه فريق "السيدة العجوز":

المصدر: "twitter/juventusfc/OfficialASRoma"