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في مشهد طريف.. حكم مباراة يوفنتوس وروما يحرج رونالدو

الرياضة

في مشهد طريف.. حكم مباراة يوفنتوس وروما يحرج رونالدو
Reuters /Massimo Pinca
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شهدت قمة يوفنتوس وضيفه روما التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 21 للدوري الإيطالي لكرة القدم، لقطة طريفة بين حكم الساحة دانييلي أورساتو والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم يصدق كريستيانو رونالدو حكم الساحة دانييلي أورساتو، الذي قال له إن تسديدته لم تتجاوز الخط، وأشار إلى ساعته، وفقا لتعليق موقع "ESPN FC" على مقطع الفيديو المرفق، وأراد النجم البرتغالي التأكد بنفسه، بيد أن الحكم أبعد يده مبتسما ليحرج الدون بذلك. وظهر الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس، بجوارهما في هذه الأثناء، ورفع يده وبدا كأنه يريد مصافحة زميله رونالدو ليرفع عنه الحرج، ولكنه زاد الطين بلة وزاد من حرج الدون.

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ولكن كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" قام بالأهم من كل ذلك، بتسجيله هدف التقدم "للبيانكونيري" في مرمى "الذئاب" مبكرا، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

المصدر: RT 

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