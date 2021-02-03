بيرلو يفسر سبب غضب رونالدو بعد استبداله في مباراة إنتر ميلان

اعترف المدير الفني ليوفنتوس، أندريا بيرلو، بأن فريقه تعلم من الدرس الذي تلقاه أمام إنتر ميلان، في الـ17 من يناير الماضي، بعدما تلقى هزيمة قاسية (0-2) في الدوري الإيطالي.

وثأر يوفنتوس من خسارته أمام إنتر في الدوري، وفاز عليه أمس الثلاثاء بهدفين مقابل هدف واحد، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وقال بيرلو في تصريح عقب المباراة: "لم نكن الفريق الذي ظهر ضد إنتر في الدوري، كانت مباراة خاطئة لكنه كان أيضا درسا قيما لنا، وتعلمنا من الأخطاء التي ارتكبناها في تلك المباراة".

وأضاف: "لعبنا جولة الذهاب فقط ولم نحقق أي شيء بعد، ما نخرج منه من هذه المباراة هو أنه إذا كنا في حالة تركيز كاملة فسيكون من الصعب على أي فريق اللعب ضدنا، نحن نعرف قوتنا".

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وبدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير سعيد بعد استبداله في الدقيقة 76، لكن بيرلو فسر القرار بأنه يرغب في الإبقاء على مهاجم فريقه في حالة جيدة قبل فترة مزدحمة بالمباريات.

وأوضح بيرلو: "قلت له إن عليه الخروج لأنه تنتظرنا مباراة مهمة يوم السبت (أمام روما في الدوري)، ولذلك كان من الصواب أن نسمح له بالتقاط أنفاسه".

وأكمل: "يخوض العديد من المباريات المتتالية، ولذلك فإنه بحاجة لبعض الراحة بين الحين والآخر".

المصدر: وكالات