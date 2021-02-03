مدرب يوفنتوس يثير غضب رونالدو في مباراة إنتر ميلان (فيديو)

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غاضبا بعد استبداله في المباراة التي جمعت فريقه يوفنتوس ومضيفه إنتر ميلان، أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا.

وبدا النجم البرتغالي مندهشا من قرار مدربه أندريا بيرلو، الذي استبدله بالإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 76، بعدما قدم "الدون" أداء رائعا وسجل هدفين، وكان يمني النفس في مواصلة اللعب لتسجيل "هاتريك" تاريخي في شباك إنتر، الغريم التقليدي ليوفنتوس.

غضب الأسطورة كريستيانو رونالدو بسبب أستبداله قبل أن يسجل الهاتريك



- طموح لا حدود له 👑pic.twitter.com/vqkQe9BJtn — Ø (@Mr4oficial) February 2, 2021

Ronaldo a sair aos 76’. O melão do homem. E ainda disse qualquer coisa ao Pirlo. pic.twitter.com/KkcCYx5rdj — Maurício (@ElTaconDeDios) February 2, 2021

وغادر رونالدو الملعب وعلامة الغضب والتذمر بادية على وجهه، وقبل جلوسه في مقعده على دكة البدلاء، تبادل بعض الكلمات مع بيرلو.

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد، وسيلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب على ملعب اليوفي يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد المتأهل منهما للنهائي.

المصدر: RT