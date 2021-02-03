أول تعليق لرونالدو بعد قيادته يوفنتوس للفوز على إنتر في عقر داره
Reuters
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أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بفوز فريقه يوفنتوس على مضيفه إنتر ميلان، أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.
وعقب المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس (2-1) بفضل ثنائية رونالدو، نشر الأخير صورة له من اللقاء عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق: "فوز فريق عظيم! نحن بحاجة إلى هذه الروح".
ومن المقرر أن يستضيف يوفنتوس نظيره إنتر ميلان في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد المتأهل منهما للنهائي.
المصدر: حساب رونالدو على "إنستغرام"