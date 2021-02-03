في ليلة سقوط الزمالك.. مصطفى محمد يهز الشباك في مباراته الأولى مع غلطة سراي (فيديو)

أحرز المهاجم المصري، مصطفى محمد، المنتقل حديثا من نادي الزمالك إلى غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة، هدفا في أول مباراة يخوضها مع فريقه الجديد.

وشارك مصطفى محمد بديلا بين شوطي المباراة التي جمعت غلطة سراي وباشاك شهير أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم، وسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، من علامة الجزاء.

أسم جديد يضاف لقائمة هدافي مصر في أوروبا، هدف مصطفى محمد في باشاك شهير بالدوري التركي 🇪🇬🤙 pic.twitter.com/rJFzWNYnEB — Yallakora (@Yallakoranow) February 2, 2021

جوووووووووول دوش الحمد لله مصطفى محمد يسجل وانتهت المباراة 3/0 pic.twitter.com/nQzie08j8s — حازم الكاديكي (@hazemelkadiki10) February 2, 2021

وانتهت المواجهة بفوز غلطة سراي بثلاثية نظيفة.

والمفارقة أنه في الوقت الذي افتتح فيه مصطفى محمد، سجله التهديفي في الدوري التركي، تعرض فريقه السابق الزمالك، لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه غزل المحلة، بنتيجة 2-1، في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

المصدر: RT