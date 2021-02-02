باريس سان جيرمان يحصن نجمه نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم الثلاثاء اقتراب نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم من تجديد عقد نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة أربعة مواسم قادمة.

وقالت شبكة "راديو مونت كارلو"، أن إدارة النادي الباريسي توصلت لاتفاق مع نيمار على تمديد عقده لمدة 4 سنوات، أي أنه سيبقى في "حديقة الأمراء" حتى صيف 2026.

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وأشار مراسل الشبكة الفرنسية، إلى أن الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة سيكون خلال أسبوع على الأكثر.

وينتهي العقد الحالي للنجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وهو يخوض موسمه الرابع مع الفريق منذ عام 2017، قادما من برشلونة، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حتى الآن، مقابل 222 مليون يورو.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية تتحدث عن رغبة المرشحين لرئاسة نادي برشلونة، أو بعضهم، في إعادة نيمار إلى ملعب "كامب نو".