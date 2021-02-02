مدرب باريس سان جيرمان: تدريب ميسي سيكون أمرا رائعا

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، أن تدريب مواطنه ليونيل ميسي، قائد برشلونة، "سيكون أمرا رائعا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يفكر مطلقا في تدريب برشلونة.

وأشار بوكيتينو في حوار مع "راديو مونت كارلو" إلى أن: "ناديا بحجم باريس سان جيرمان يجب أن يكون مستعدا لكل الخيارات المطروحة في سوق الانتقالات".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "النادي لديه استراتيجية للتحسن. إذا سنحت لي الفرصة (لتدريب ميسي) سيكون أمرا رائعا، ولكن إذا لم يحدث، فلا توجد مشكلة. نتشارك عشق (نيوز أولد بويز)، وكلانا يرتدي ذلك القميص، لدينا هذا الرابط. ولكن سنرى ماذا سيحدث، لا نعرف ما يخبئ لنا المستقبل، وما إذا كانت مساراتنا ستتقاطع".

وحول مواجهة البارسا في ثمن نهائي دوري الأبطال، أكد بوكيتينو أنه يثق في حظوظ بطل فرنسا للعبور للدور التالي، وقال في هذا الصدد: "سنرى حالة كل فريق وقت المباراة، ما زال هناك وقت على المواجهة. سان جيرمان سيظل مرشحا فوق العادة دائما. برشلونة أحد أعرق أندية العالم، مثل باريس، ولكن علينا أن نؤمن بقدرتنا على هزيمة فريق بحجم البارسا. مقتنع تماما بأننا نمتلك المواهب والقدرة، وعلينا أن نكون في الموعد وقت المباراة".

ومن ناحية أخرى، أبدى مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ثقته في بقاء النجمين البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، "سنوات عديدة" في النادي، إذ ينتهي عقد كل منهما مع الفريق الباريسي في 2022.

المصدر: وكالات