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مونديال الأندية.. استقبال جماهيري أسطوري لبعثة الأهلي المصري في الدوحة (فيديو وصور)

الرياضة

مونديال الأندية.. استقبال جماهيري أسطوري لبعثة الأهلي المصري في الدوحة (فيديو وصور)
alkasschannel/twitter
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وصلت بعثة نادي الأهلي المصري إلى مطار الدوحة مساء يوم الجمعة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية خلال الفترة بين 4 و11 فبراير المقبل.

وحرص عدد كبير من جماهير الأهلي في قطر على استقبال بعثة فريقهم، التي يترأسها رئيس النادي محمود الخطيب، لحظة قدومهم إلى مطار الدوحة، رافعين أعلام النادي وصفقوا وهتفوا للاعبين والجهاز الفني، ورددوا أناشيدهم بكل حماس محفزين اللاعبين على تحقيق الانتصارات.

ويلتقي الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا مع الدحيل القطري المضيف يوم الخميس المقبل، في مستهل مشوارهما بمونديال الأندية، والفائز في المباراة سيلاقي بايرن ميونخ الألماني حامل لقب بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

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المصدر: RT

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