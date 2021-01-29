مونديال الأندية.. استقبال جماهيري أسطوري لبعثة الأهلي المصري في الدوحة (فيديو وصور)

وصلت بعثة نادي الأهلي المصري إلى مطار الدوحة مساء يوم الجمعة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية خلال الفترة بين 4 و11 فبراير المقبل.

وحرص عدد كبير من جماهير الأهلي في قطر على استقبال بعثة فريقهم، التي يترأسها رئيس النادي محمود الخطيب، لحظة قدومهم إلى مطار الدوحة، رافعين أعلام النادي وصفقوا وهتفوا للاعبين والجهاز الفني، ورددوا أناشيدهم بكل حماس محفزين اللاعبين على تحقيق الانتصارات.

هكذا كان استقبال جماهيرنا لأبطال افريقيا بقطر 😍🦅



🔴 #يلا_يا_أهليpic.twitter.com/8PLBl4lYHw — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 29, 2021

زلزال جماهير الأهلى من مطار حمد الدولى

جمهور ما أروعه 🦅🦅🦅🦅 pic.twitter.com/zim9YuDBas — ( القاضية مومكن والتاسعه بتوقيت الأهلى ) (@EmadHam71105632) January 29, 2021

ويلتقي الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا مع الدحيل القطري المضيف يوم الخميس المقبل، في مستهل مشوارهما بمونديال الأندية، والفائز في المباراة سيلاقي بايرن ميونخ الألماني حامل لقب بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنشر صورا من استقبال جماهير النادي #الأهلي المصري لدى وصوله إلى دولة #قطر للمشاركة في #كأس_العالم_للأنديةpic.twitter.com/fyiyu9GRsf — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 29, 2021

شاهد هتافات جمهور #الأهلي المصري لرئيس النادي محمود #الخطيب بعد خروج البعثة من مطار حمد الدولي وتوجهها إلى مقر إقامتها تمهيداً للمشاركة في #مونديال_الأنديةpic.twitter.com/lzli7hU1E7 — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 29, 2021

🤩 The official draw for the #ClubWC 2020 is complete



🏆 Bring on 4 February! pic.twitter.com/lYZYJuv5S4 — FIFA.com (@FIFAcom) January 19, 2021

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المصدر: RT