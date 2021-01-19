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قرعة مونديال الأندية في قطر تسفر عن مواجهة عربية

الرياضة

قرعة مونديال الأندية في قطر تسفر عن مواجهة عربية
twitter/FIFAcom
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أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء في مقره بمدينة زيورخ السويسرية قرعة كأس العالم للأندية 2020، التي ستنطلق يوم 4 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة عربية بين الأهلي المصري المصري بطل إفريقيا، وصاحب الضيافة الدحيل القطري ""، في الدور ربع النهائي للمونديال.

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بينما أوقعت القرعة فريق تايغرز المكسيكي بطل الكونكاكاف، في مواجهة نظيره الكوري الجنوبي أولسان هيونداي بطل آسيا.

وفي الدور نصف النهائي سيواجه بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل.

بينما سيواجه ممثل أمريكا الجنوبية بطل "كوبا ليبرتادوريس" الذي سيحدد في النهائي بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين، يوم 30 يناير الجاري، سواجه الفائز من مباراة تايغريز أونال وأولسان هيونداي.

المصدر: وكالات 

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