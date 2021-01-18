تعديل موعد انطلاق مونديال الأندية في قطر بسبب انسحاب فريق منه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعديل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، التي كان من المقررة إقامتها خلال الفترة ما بين 1 و11 فبراير المقبل، في قطر.

وأوضح الـ"فيفا" في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الاتحاد قرر تعديل جدول مباريات البطولة بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي من المشاركة في المونديال، بسبب الإجراءات الصحية الجديدة المتخذة في البلاد جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد الاتحاد الدولي للعبة، على أن شكل المسابقة لم يتغير، لكنها ستقام على ملعبين فقط، المدينة التعليمية وملعب أحمد بن علي، بينما لن يتم استخدام ستاد خليفة الدولي الذي كان مقررا أن يستضيف مباراتين.

وأوضح الـ"فيفا" أن المباراة الأولى في المسابقة ستقام يوم 4 فبراير بدلا من 1 فبراير، بينما سيقام النهائي على ستاد المدينة التعليمية يوم 11 من نفس الشهر.

وانحصرت المنافسة على كأس العالم للأندية، بعد انسحاب أوكلاند سيتي، بين كل من، الدحيل القطري (المستضيف)، والأهلي المصري (بطل إفريقيا)، وبايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا)، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (بطل آسيا)، وتايغرز المكسيكي (بطل كونكاكاف)، إضافة إلى الفائز بلقب بطل "كوبا ليبرتادوريس" ممثل أمريكا الجنوبية، وسيحدد في النهائي الذي سيجمع بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين، يوم 30 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام القرعة غدا الثلاثاء، بمدينة زيوريخ السويسرية.

المصدر: وكالات