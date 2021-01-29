مونديال اليد.. الدنمارك تقصي إسبانيا وتضرب موعدا مع السويد في النهائي (فيديو)
تأهل المنتخب الدنماركي إلى المباراة النهائية لكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الدور نصف النهائي من المونديال.
وحسم المنتخب الدنماركي حامل اللقب المباراة لمصلحته بفارق هدفين بنتيجة 35-33.
نهاية المباراة. 🔥— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 29, 2021
🇪🇸🆚🇩🇰#مصر2021 | @RFEBalonmano | @dhf_haandbold | #Hispanos | #Håndboldpic.twitter.com/AUhb6QpiaR
وانتهى الشوط الأول بفارق هدفين لمصلحة المنتخب الدنماركي بنتيجة 18-16.
We have a FINAL! 🇩🇰🇩🇰🇩🇰 #Egypt2021@dhf_haandbold@ihfpic.twitter.com/TPUKZSo4Xc— (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 29, 2021
وأحرز نجم المنتخب الدنماركي مايكل هانسون جائزة أفضل لاعب في المباراة.
🎖️ The Player of the Match.— Handball Egypt2021 (@Egypt2021EN) January 29, 2021
🏅 The World's Best.
🥇 The #Egypt2021 Gold Medalist?@mikkelhansen24 | #Håndbold | #GoDenmark | @dhf_haandboldpic.twitter.com/KarPX1mXXE
وسيواجه المنتخب الدنماركي في المباراة النهائية بعد غد الأحد المنتخب السويدي الفائز على نظيره الفرنسي في وقت سابق اليوم بفارق 6 أهداف بنتيجة 32-26.
وسيسعى المنتخب الدنماركي لتحقيق لقبه الثاني في المونديال بعد الأول الذي أحرزه في البطولة الماضية عام 2019، فيما سيحاول المنتخب السويدي إحراز لقبه الخامس.
وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بدون حضور جماهيري بسبب ظروف وباء كورونا.
المصدر: RT