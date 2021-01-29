السويد تتأهل إلى نهائي مونديال اليد "مصر 2021" على حساب فرنسا (فيديو)
تأهل المنتخب السويدي إلى المباراة النهائية لكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره الفرنسي بنتيجة 32-26 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الدور نصف النهائي من المونديال.
نهاية المباراة! 🔥— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 29, 2021
🇫🇷🆚🇸🇪
السويد تُقصي فرنسا وتصعد إلى النهائي في نصف نهائي مثير!👏#مصر2021 | #Handbollslandslaget | #GOSweden | @hlandslagetpic.twitter.com/orh9IzT1ht
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم السويد بفارق 3 أهداف بنتيجة 16 -13.
حارس مرمى المنتخب السويدي: أندرياس باليكا هو لاعب المباراة! 👏🇸🇪@hlandslaget | #Handbollslandslaget | #مصر2021pic.twitter.com/XlIMO0jY6Q— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 29, 2021
وأحرز حارس المنتخب السويدي أندرياس باليكا جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تصدياته المؤثرة التي ساهمت في فوز منتخب بلاده.
Showboating level: final boss! 🇸🇪🇸🇪🇸🇪💙@hlandslaget@HBkanalenpic.twitter.com/fB9NN6hNR6— (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 29, 2021
وبهذا الفوز الثمين، تأهل المنتخب السويدي لنهائي المونديال بعد غياب 20 عاما كاملة منذ آخر ظهور له بالنهائي عام 2001 عندما خسر أمام فرنسا المضيفة بنتيجة 28 -25.
يذكر أن المنتخب السويدي أحرز لقب بطل مونديال اليد في 4 مناسبات آخرها في مصر عام 1999.
السويد تكسر سوء الطالع أمام فرنسا وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم لأول مرة منذ 2001 🥳— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 29, 2021
آخر لقب توجت به السويد كان في مصر 1999 👀@hlandslaget | #Handbollslandslaget | #GOSweden | #مصر2021pic.twitter.com/rfxO8Ck77l
وسيلاقي المنتخب السويدي في النهائي الفائز من مواجهة قبل النهائي الثانية بين المنتخب الدنماركي "حامل اللقب" ونظيره الإسباني.
كاتبو التاريخ وصورة للتاريخ! 📸🇸🇪#مصر2021 | @hlandslaget | #Handbollslandslagetpic.twitter.com/1ohANOpcrr— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 29, 2021
وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بدون حضور جماهيري بسبب ظروف وباء كورونا.
المصدر: RT