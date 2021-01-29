السويد تتأهل إلى نهائي مونديال اليد "مصر 2021" على حساب فرنسا (فيديو)

تأهل المنتخب السويدي إلى المباراة النهائية لكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره الفرنسي بنتيجة 32-26 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الدور نصف النهائي من المونديال.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم السويد بفارق 3 أهداف بنتيجة 16 -13.

وأحرز حارس المنتخب السويدي أندرياس باليكا جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تصدياته المؤثرة التي ساهمت في فوز منتخب بلاده.

وبهذا الفوز الثمين، تأهل المنتخب السويدي لنهائي المونديال بعد غياب 20 عاما كاملة منذ آخر ظهور له بالنهائي عام 2001 عندما خسر أمام فرنسا المضيفة بنتيجة 28 -25.

يذكر أن المنتخب السويدي أحرز لقب بطل مونديال اليد في 4 مناسبات آخرها في مصر عام 1999.

السويد تكسر سوء الطالع أمام فرنسا وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم لأول مرة منذ 2001 🥳



آخر لقب توجت به السويد كان في مصر 1999 👀@hlandslaget | #Handbollslandslaget | #GOSweden | #مصر2021pic.twitter.com/rfxO8Ck77l — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 29, 2021

وسيلاقي المنتخب السويدي في النهائي الفائز من مواجهة قبل النهائي الثانية بين المنتخب الدنماركي "حامل اللقب" ونظيره الإسباني.

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وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بدون حضور جماهيري بسبب ظروف وباء كورونا.

المصدر: RT