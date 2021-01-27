مصر "المضيفة" تودع مونديال اليد على يد الدنمارك "حاملة اللقب" برميات الجزاء

ودع المنتخب المصري "المضيف" كأس العالم لكرة اليد بخسارته أمام نظيره الدنماركي "حامل اللقب" برميات الجزاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي من المونديال.

وتميز اللقاء بالندية والإثارة، وتبادل الفريقان التقدم عدة مرات خلال أحداث المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الدنماركي بفارق 3 أهداف (16-13)، قبل أن يفرض المنتخب المصري التعادل مع نهاية الشوط الثاني بنتيجة 28-28.

Fly, @AliZein, fly! ✈️

Egypt with a few more tricks up their sleeve and they're pushing Denmark all the way 🔥#Egypt2021pic.twitter.com/S9o5sqMnrP — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 27, 2021

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين انتهيا بالتعادل بنتيجة 34-34، ليحتكما لوقتين إضافيين آخرين انتهيا بالتعادل أيضا بنتيجة 35-35، ليلجأ المنتخبان لرميات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للمنتخب الدنماركي بنتيجة 4-3.

WHAT DRAMA! You couldn't write it better! @dhf_haandbold knock the hosts out in one of the most bizarre games you'll ever see! #Egypt2021pic.twitter.com/Uzc7JWpxIg — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 27, 2021

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بدون حضور جماهيري بسبب ظروف وباء كورونا.

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المصدر: RT