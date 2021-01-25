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قطر تقصي الأرجنتين وتكمل عقد المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال اليد

الرياضة

قطر تقصي الأرجنتين وتكمل عقد المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال اليد
Globallookpress Mathias Bergeld
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حقق المنتخب القطري فوزا ثمينا على نظيره الأرجنتيني في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد.

واحتاج المنتخب القطري لخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من المونديال، أن يفوز على نظيره الأرجنتيني شريطة فوز المنتخب الدنماركي حامل اللقب ومتصدر المجموعة على نظيره الكرواتي، وهو ما تحقق، بعد أن تغلبت قطر على الأرجنتين بفارق هدف واحد (26-25)، وفازت الدنمارك على كرواتيا بنتيجة 38-26.

وتأهل المنتخب القطري وصيفا للمجموعة الثانية وسيواجه في الدور ربع النهائي المنتخب السويدي متصدر المجموعة الرابعة.

في المقابل، سيواجه المنتخب الدنماركي متصدر المجموعة الثانية في دور الثمانية، المنتخب المصري المضيف الذي حل وصيفا خلف السويد في المجموعة الرابعة.

وفي باقي مباريات ربع النهائي، سيواجه المنتخب الإسباني متصدر المجموعة الأولى، المنتخب النرويجي وصيف المجموعة الثالثة، فيما سيلاقي المنتخب الهنغاري وصيف المجوعة الأولى، المنتخب الفرنسي متصدر المجموعة الثالثة.

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وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بدون حضور جماهيري بسبب ظروف وباء كورونا.

المصدر: RT

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