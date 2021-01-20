الأحمر يقود مصر للفوز على روسيا.. ويتلقى تهنئة خاصة (فيديو)

قاد المصري أحمد الأحمر منتخب بلاده للفوز على نظيره الروسي (28-23) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وتألق الأحمر بشكل لافت، وأحرز 6 أهداف، بالرغم من أنه لم يستكمل المواجهة خوفا من تفاقم إصابة تعرض لها في ركبته، واختير رجلا للمباراة، التي أقيمت في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وحرص وزير الرياضة المصري أشرف صبحي على توجيه تهنئة خاصة للاعبي المنتخب الذين التفوا حول الأحمر لدى استلامه الجائزة، واحتفلوا معه.

ويتصدر منتخب مصر قائمة المجموعة الرابعة مع نظيره السلوفيني الذي تغلب بدوره على منتخب مقدونيا الشمالية (31-21) هدقا.

المصدر: وكالات