أوباميانغ يقود أرسنال للفوز على نيوكاسل

حقق نادي أرسنال فوزا هاما بثلاثية نظيفة على ضيفه نيوكاسل يونايتد، أمس الاثنين، في ختام مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثالث، في الدقيقتين 50 و70، فيما تكفل زميله الإنجليزي بوكايو ساكا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وحافظ أرسنال بهذه النتيجة على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، ورفع رصيده إلى 27 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل، تجمد رصيده نيوكاسل عند 19 نقطة في المركز الـ15.

المصدر: RT