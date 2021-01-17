بسبب كورونا.. إلغاء أول مباراة في كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد IHF في بيان رسمي، إلغاء مباراة منتخبي ألمانيا والرأس الأخضر المقررة مساء اليوم الأحد، واعتبار المنتخب الألماني فائزا بنتيجة 10 مقابل صفر.

وكشف بيان الاتحاد الدولي لكرة اليد أن فحوصات كورونا أثبتت إصابة 4 لاعبين من منتخب الرأس الأخضر بالفيروس وعدم اكتمال قائمة المنتخب لخوض لقاء ألمانيا.

رسمياً | الاتحاد الدولى يعتمد فوز المانيا على الرأس الاخضر 10/0 بعد فشل الرأس الاخضر فى تجهيز 10 لاعبين للمباراه لارتفاع عدد حالات اصابات الكورونا فى الفريق!! . — Kuwait Handball🇰🇼 (@Handball_News) January 17, 2021

وتنص اللوائح على ضرورة توافر 10 لاعبين بينهم حارس مرمى لخوض المباراة في المونديال، وهو الشرط غير المستوفى من قبل منتخب الرأس الأخضر لتوافر 9 لاعبين فقط للعب في الوقت الحالي، مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة بين الاختبارين يجب أن تكون 48 ساعة.

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وأشار البيان إلى أن المنتخب الألماني حسب اللوائح يعتبر فائزا في المباراة بنتيجة 10-0 وحصل على نقطتي اللقاء، وبالتالي ضمن تأهله إلى الدور المقبل بعد أن حقق فوزا كاسحا في الجولة الأولى على نظيره الأوروغوياني بنتيجة 43 -14.

من جهته، أعلن منتخب الرأس الأخضر نيته إحضار لاعبين إضافيين مؤهلين للمشاركة في المونديال، ومن المتوقع أن يشارك هؤلاء اللاعبون في مباراة المنتخب الأخيرة ضد الأوروغواي في الـ19 من يناير الجاري بشرط توافر 10 لاعبين على الأقل مسحاتهم سلبية.

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بدون جماهير بسبب ظروف وباء كورونا.

المصدر: ihf.info