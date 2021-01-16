مونديال اليد.. مصر تتأهل للدور الثاني والمغرب يتعرض للخسارة الثانية

حقق المنتخب المصري فوزا عريضا على حساب نظيره منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 38-19 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021".

وحصد النجم المصري حسن قداح جائزة أفضل لاعب في المباراة.

🇪🇬 الفرعون المصري حسن قداح يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ومقدونيا 👏#مصر2021 | #الفراعنةpic.twitter.com/76NE7JtmTb — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 16, 2021

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب المصري التأهل إلى الدور الثاني للمونديال بعد تصدر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، عقب فوزه في اللقاء الافتتاحي على تشيلي.

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وفي المجموعة السادسة، تعرض المنتخب المغربي لخسارته الثانية على التوالي بهزيمته أمام نظيره البرتغالي بنتيجة 33-20.

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشاركته في المونديال بخسارته بفارق هدف (24-23) أمام نظيره الجزائري الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع منتخب آيسلندا.

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

المصدر: RT