مونديال اليد.. مصر تتأهل للدور الثاني والمغرب يتعرض للخسارة الثانية
حقق المنتخب المصري فوزا عريضا على حساب نظيره منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 38-19 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021".
نهاية المباراة 🔥— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 16, 2021
🇪🇬🆚🇲🇰#مصر2021 | #الفراعنةpic.twitter.com/vmFaSO6WKi
وحصد النجم المصري حسن قداح جائزة أفضل لاعب في المباراة.
🇪🇬 الفرعون المصري حسن قداح يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ومقدونيا 👏#مصر2021 | #الفراعنةpic.twitter.com/76NE7JtmTb— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 16, 2021
وبهذا الفوز، ضمن المنتخب المصري التأهل إلى الدور الثاني للمونديال بعد تصدر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، عقب فوزه في اللقاء الافتتاحي على تشيلي.
نهاية المباراة 🔥— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 16, 2021
🇲🇦🆚🇵🇹#مصر2021 | #أسود_الأطلس | #HeroisDoMarpic.twitter.com/8OcM6bfN3f
وفي المجموعة السادسة، تعرض المنتخب المغربي لخسارته الثانية على التوالي بهزيمته أمام نظيره البرتغالي بنتيجة 33-20.
وكان المنتخب المغربي قد استهل مشاركته في المونديال بخسارته بفارق هدف (24-23) أمام نظيره الجزائري الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع منتخب آيسلندا.
وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.
المصدر: RT