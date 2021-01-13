المنتخب المصري يتغلب على نظيره التشيلي في افتتاح كأس العالم لكرة اليد
حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على نظيره التشيلي بنتيجة 35 -29 اليوم الأربعاء في افتتاح النسخة الـ27 لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 و31 يناير الجاري.
نهاية المباراة! 🔥— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 13, 2021
🇪🇬🆚🇨🇱#الفراعنة | #LaRoja | #مصر2021pic.twitter.com/nHNAtboI8N
وانتهى الشوط الأول بتفوق منتخب "الفراعنة" بفارق 7 أهداف بنتيجة 18 -11.
🎖️ || يحيى الدرع 🛡️ لاعب نادي الزمالك ومنتخب #الفراعنة رجل المباراة— ZamalekOn1 (@Zamalek_On1) January 13, 2021
تابعونا و تغطية مميزة من قلب الحدث في #مونديال_اليد 🏆🤾🏻♂️ #Egypt2021 #Pharaohs
#ZamalekOn pic.twitter.com/y6igMEQAtL
وفاز نجم المنتخب المصري يحيى الدرع بجائزة أفضل لاعب في المباراة بتسجيله 6 أهداف من 6 تسديدات بنسبة تسجيل 100%.
نهاية الشوط الأول! 🔥— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 13, 2021
🇪🇬🆚🇨🇱#الفراعنة | #LaRoja | #مصر2021pic.twitter.com/cuQtCnWmKa
وبهذا الفوز، تصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة بانتظار المباراة التي ستجمع المنتخبين الآخرين في المجموعة، السويد ومقدونيا الشمالية يوم غد الخميس.
يا لها من افتتاحية! 🔥#الفراعنة | #LaRoja | #مصر2021pic.twitter.com/aUtzrTWAiB— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 13, 2021
المصدر: RT