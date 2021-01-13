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المنتخب المصري يتغلب على نظيره التشيلي في افتتاح كأس العالم لكرة اليد

الرياضة

المنتخب المصري يتغلب على نظيره التشيلي في افتتاح كأس العالم لكرة اليد
Reuters
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حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على نظيره التشيلي بنتيجة 35 -29 اليوم الأربعاء في افتتاح النسخة الـ27 لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتفوق منتخب "الفراعنة" بفارق 7 أهداف بنتيجة 18 -11.

وفاز نجم المنتخب المصري يحيى الدرع بجائزة أفضل لاعب في المباراة بتسجيله 6 أهداف من 6 تسديدات بنسبة تسجيل 100%.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة بانتظار المباراة التي ستجمع المنتخبين الآخرين في المجموعة، السويد ومقدونيا الشمالية يوم غد الخميس.

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المصدر: RT

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