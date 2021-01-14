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المنتخب الجزائري يقلب الطاولة على نظيره المغربي بكأس العالم لكرة اليد

الرياضة

المنتخب الجزائري يقلب الطاولة على نظيره المغربي بكأس العالم لكرة اليد
Reuters
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حقق المنتخب الجزائري فوزا مثيرا على نظيره المغربي بفارق هدف واحد بنتيجة 24-23 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة اليد "مصر 2021".

ورغم البداية القوية للمنتخب المغربي الذي أنهى الشوط الأول لمصلحته بفارق سبعة أهداف بنتيجة 15-8.

استطاع المنتخب الجزائري العودة إلى أجواء المباراة في الشوط الثاني وقلب النتيجة لمصلحته مسجلا 16 هدفا ولم يسمح لمنافسه بهز شباكه سوى في 8 مناسبات، ليخرج فائزا في اللقاء بفارق هدف واحد.

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وبهذا الفوز، تصدر المنتخب الجزائري فرق المجموعة السادسة بانتظار مباراة المنتخبين الآخرين في المجموعة البرتغال وآيسلندا واللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT

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