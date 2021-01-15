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جوزيه مورينيو يصدم غاريث بيل

الرياضة

جوزيه مورينيو يصدم غاريث بيل
Reuters CLIVE ROSE
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ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد المعار إلى صفوف توتنهام هوتسبير يبحث عن المزيد من الدقائق في أرض الملعب وهو أمر غير مرجح للحصول عليه.

وتعاقد توتنهام مع نجمه السابق بيل خلال الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي، وحتى الآن لم يقدم الويلزي البالغ 31 عاما ما يشفع له مع السبيرز، بمشاركته في 12 مباراة، وتسجيله ثلاثة أهداف فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل لم يقنع مدرب الفريق الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو بمستواه، لذلك لم يحصل على الفرصة مع توتنهام في الوقت المتبقي من هذا الموسم.

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وبعد فشل بيل مع توتنهام لن يقوم النادي بتمديد استعارة اللاعب الويلزي لموسم آخر، ليبقى أمام خيار العودة لريال مدريد في الصيف المقبل.

وينتهي عقد الويلزي مع ريال مدريد صيف عام 2022.

المصدر: صحيفة "التايمز"

 

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