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إنجاز تاريخي لنجم مانشستر يونايتد على حساب صلاح في البريميرليغ

الرياضة

إنجاز تاريخي لنجم مانشستر يونايتد على حساب صلاح في البريميرليغ
AFP CARL RECINE
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، فوز البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عن شهر ديسمبر المنصرم.

ونافس فرنانديز على الجائزة، محمد صلاح (ليفربول) - أنور الغازي (أستون فيلا) - ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) - بن مي (بيرنلي) - توماس سوسيك (وست هام).

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وحقق فرنانديز إنجازا تاريخيا، بعد أن بات أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، 4 مرات في سنة ميلادية واحدة، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.
 
يذكر أن برونو فرنانديز حصد جائزة أفضل لاعب في أشهر فبراير ويونيو ونوفمبر وديسمبر من عام 2020.

المصدر: twitter/premierleague

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