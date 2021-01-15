 
مباشر

صلاح يقف في وجه انضمام راموس إلى ليفربول

الرياضة

صلاح يقف في وجه انضمام راموس إلى ليفربول
Globallookpress Panoramic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pk6i

كانت عدة أندية في أوروبا في حالة تأهب لمراقبة المدافع المخضرم سيرخيو راموس لكن أحدها انسحب من السباق.

واستبعد ليفربول الإنجليزي احتمال ضم راموس البالغ 34 عاما، بحسب صحيفة "The Athletic"، والسبب يعود لما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، الذي فاز به ريال مدريد على حساب الريدز، عندما تسبب خلالها راموس في إصابة صلاح بالكتف.

في تلك المباراة التي أقيمت في كييف، اضطر صلاح لمغادرة الملعب، ولم ينس ليفربول ما حدث.

إقرأ المزيد
محمد صلاح على بعد خطوات من رقم جان مولبي القياسي
محمد صلاح على بعد خطوات من رقم جان مولبي القياسي

وذكرت الصحيفة أن مدرب ليفربول يورغن كلوب قرر استبعاد المدافع المخضرم من حساباته بشكل كامل، لعدم إثارة المشاكل في غرفة ملابس الفريق.

ولا يزال مستقبل راموس مجهولا، إذ ينهي قائد ريال مدريد عقده مع النادي الأبيض في يونيو المقبل ولم يجدد مع النادي حتى الآن، بسبب الخلاف على طوال مدة العقد الجديد.

ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي، أبرز المهتمين بالحصول على خدمات المدافع الإسباني.

المصدر: mundodeportivo

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا