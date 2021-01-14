ريال مدريد يعير مهاجمه يوفيتش إلى ناديه السابق

أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، إعارة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش البالغ 23 عاما إلى ناديه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني حتى نهاية الموسم الجاري.

ورحب آينتراخت فرانكفورت من جهته، بعودة يوفيتش إلى صفوفه معارا من النادي الملكي لمدة 6 أشهر.

وذكر النادي الألماني أن يوفيتش سيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق الذي لعب له بين عامي 2017 و2019 قبل رحيله إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو.

Luka Jovic has signed on loan from @realmadrid until the end of the season and will wear the number nine shirt. ✍️#SGE#JovicIsBackhttps://t.co/iht2TrSSB2 — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) January 14, 2021

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ولعب يوفيتش في صفوف آينتراخت فرانكفورت 75 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 36 هدفا، وتوج معه بكأس ألمانيا عام 2018.

المصدر: realmadrid.com + eintracht.de