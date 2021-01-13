بعد التشيك.. المنتخب الأمريكي ينسحب من كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد IHF في بيان رسمي الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من النسخة الـ27 من كأس العالم للعبة التي تستضيفها مصر بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

وقال الاتحاد الدولي في بيانه، إن الاتحاد الأمريكي انسحب من المونديال بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي المنتخب التي وصلت إلى 18 حالة.

وأعلن الاتحاد الدولي، استدعاء منتخب سويسرا للمشاركة بدلا من المنتخب الأمريكي، وفقا لترتيب بطولة كأس الأمم الأوروبية.

USA withdraw from #Egypt2021 — Handball Egypt2021 (@Egypt2021EN) January 12, 2021

ليكون بذلك المنتخب الأمريكي ثاني المنتخبات المعتذرة عن المشاركة في المونديال، إذ شهدت الساعات القليلة الماضية انسحاب منتخب التشيك، ليحل بدلا منه منتخب مقدونيا الشمالية.

🚨 منتخب سويسرا بديلاً عن المنتخب الامريكي في المجموعـة E .

🚨منتخب مقدونيا بديلاً عن المنتخب التشيكي في المجموعـة G . pic.twitter.com/ODLnns8IrX — Kuwait Handball🇰🇼 (@Handball_News) January 12, 2021

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وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة اليد قد استقر بعد انسحاب منتخب التشيك على وضع 5 منتخبات كطوارئ في حال اعتذار أي منتخب مشارك في البطولة، وهي سويسرا وهولندا ومنتيغرو(الجبل الأسود) وأوكرانيا وصربيا.

المصدر: handballegypt2021