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المنتخب التشيكي ينسحب من كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

الرياضة

المنتخب التشيكي ينسحب من كأس العالم لكرة اليد
ihf_info/twitter
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد "IHF" في بيان رسمي اليوم الثلاثاء انسحاب المنتخب التشيكي من النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم للعبة التي تستضيفها مصر بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

وقال الاتحاد الدولي في بيانه، إن الاتحاد التشيكي انسحب من المونديال بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي المنتخب.

وأعلن الاتحاد الدولي، استدعاء منتخب مقدونيا الشمالية للمشاركة بدلا من التشيك، وفقا لترتيب بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وأكد خالد فتحي نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد، في تصريحات للصحفيين أن انسحاب التشيك جاء بسبب وجود حالات إيجابية لفيروس كورونا، تخطت 15 حالة.

وأضاف أن المنتخب المقدوني الشمالي سيحل محل نظيره التشيكي في المجموعة السابعة إلى جانب مصر والسويد وتشيلي.

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المصدر: handballegypt2021.com

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