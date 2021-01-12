المنتخب التشيكي ينسحب من كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد "IHF" في بيان رسمي اليوم الثلاثاء انسحاب المنتخب التشيكي من النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم للعبة التي تستضيفها مصر بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

وقال الاتحاد الدولي في بيانه، إن الاتحاد التشيكي انسحب من المونديال بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي المنتخب.

وأعلن الاتحاد الدولي، استدعاء منتخب مقدونيا الشمالية للمشاركة بدلا من التشيك، وفقا لترتيب بطولة كأس الأمم الأوروبية.

Breaking #Egypt2021 news: North Macedonia will replace Czech Republic at the 27th IHF Men's World Championship after several positive results in the obligatory COVID-19 tests before departure for Egypt forced Czech Republic to withdraw. More information ➡️ https://t.co/lpMTRuA7kepic.twitter.com/cdaPI4v54g — International Handball Federation (@ihf_info) January 12, 2021

وأكد خالد فتحي نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد، في تصريحات للصحفيين أن انسحاب التشيك جاء بسبب وجود حالات إيجابية لفيروس كورونا، تخطت 15 حالة.

وأضاف أن المنتخب المقدوني الشمالي سيحل محل نظيره التشيكي في المجموعة السابعة إلى جانب مصر والسويد وتشيلي.

منتخب مقدونيا الشمالية بدلا من التشيك في #مصر2021 — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 12, 2021

إقرأ المزيد

المصدر: handballegypt2021.com