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رسميا.. بوكيتينو مدربا لباريس سان جيرمان

الرياضة

رسميا.. بوكيتينو مدربا لباريس سان جيرمان
Reuters
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم السبت، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلفا للمدرب الألماني المقال توماس توخيل.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسر باريس سان جيرمان إعلان ماوريسيو بوكيتينو مدربا جديدا للفريق الأول".

وأضاف البيان: "وقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 يونيو 2022، مع خيار التمديد لعام إضافي".

ولعب بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير السابق، في صفوف باريس سان جيرمان 95 مباراة بين عامي 2001 و 2003 سجل خلالها 6 أهداف، بصفته قلب دفاع وقائد للفريق.

ولم يرتبط المدرب الأرجنتيني البالغ عمره 48 عاما، بأي فريق منذ إقالته من تدريب توتنهام نهاية العام 2019.

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المصدر: en.psg.fr

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