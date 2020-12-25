 
مباشر

وفاة أسطورة كرة السلة كيه سي جونز

الرياضة

وفاة أسطورة كرة السلة كيه سي جونز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pftf

توفي أسطورة كرة السلة الأمريكي كيه.سي جونز، الفائز بلقب دوري المحترفين ثماني مرات لاعبا وأربع مرات مدربا، عن عمر 88 عاما.

وفي تاريخ دوري المحترفين لم يحقق ألقابا أكثر من جونز في فترة اللعب سوى زميليه في بوسطن سيلتيكس بيل راسل وسام جونز.

ويبقى جونز واحدا من سبعة لاعبين فقط حققوا "التاج الثلاثي" بالفوز بدوري الجامعات ودوري المحترفين الأمريكي وذهبية الأولمبياد وانضم لقاعة مشاهير كرة السلة عام 1989.

وكتب راسل عبر تويتر: "تلقيت اتصالا أبلغني بأن زميلي وصديقي والأسطورة كيه.سي جونز توفي صباح اليوم" ونشر صورة لهما.

وأضاف: "جمعتنا صداقة خلال نحو 60 عاما وهذه آخر صورة جمعتنا. أصدقاء للأبد".

وحقق جونز 11 من إجمالي 12 لقبا في مسيرته بدوري المحترفين مع بوسطن سيلتيكس.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا