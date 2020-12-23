شاهد.. السوري السومة يدخل تاريخ الدوري السعودي بهدف "طائر"
احتفل النجم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة بإنجازه التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بهدف رائع في مرمى ضيفه الفتح ضمن الجولة التاسعة للدوري.
وقاد عمر السومة "الراقي" للفوز على ضيفه الفتح بهدف وحيد أحرزه في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، على ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.
د53' هدف لـ الأهلي! ⚽#عمر_السومه يفتتح التسجيل#الاهلي 1 : 0 #الفتح— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2020
#الأهلي_الفتح
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/GQAbTI3GlG
ووصل السومة إلى الهدف رقم 127، ليحطم الرقم القياسي المسحل باسم ناصر الشمراني (126)،ويصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، منذ إقرار نظام الاحتراف موسم (2008-2009)
ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.
المصدر: وكالات