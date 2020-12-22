برشلونة يحتفي بهدف ميسي التاريخي (فيديو)

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة إنجازا تاريخيا بعد أن قاد فريقه إلى الفوز على مضيفه بلد الوليد (3-0) يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وساهم ميسي في تسجيل الهدفين الأول والثاني اللذين سجلهما كل من زميليه المدافع الفرنسي كليمونت لينغليت والمهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت في الدقيقتين (21 و35) من زمن الشوط الأول.

ومن ثم لمع الساحر ميسي في الدقيقة 65 بإحرازه الهدف الثالث، ليرفع رصيده إلى 644 هدفا بقميص "البلوغرانا" ويصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم، محطما بذلك رقم الأسطورة بيليه الذي أحرز 643 هدفا بقميص سانتوس البرازيلي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق برشلونة على موقع "تويتر" صورة بهذه المناسبة لأفضل الهدافين يتقدمهم نجمه ميسي، ويليه الأسطورة بيليه، ومن ثم الألماني غيرت مولر أسطورة بايرن ميونخ الذي سجل 570 هدفا بقميص النادي البافاري، والراحل فيرناندو بيروتيو الذي سجل 569 بقميص سبورتينغ لشبونة البرتغالي، فجوزيف بيكان الذي سجل 542 هدفا بقميص فريق سلافيا براغ التشيكي الحالي.

🐐 M E S S I 👑



¡Leo #Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de un mismo club!



6️⃣4️⃣4️⃣ - H I S T Ó R I C O 🔥 pic.twitter.com/B65gnZdJ9D — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 22, 2020

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ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 24 نقطة من 14 مباراة، وتقدم إلى المرتبة الخامسة، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما توقف رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: وكالات