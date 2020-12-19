مصر تتربع على عرش بطولة إفريقيا للجودو (صور)

حقق المنتخب المصري للجودو لقب النسخة الـ41 من بطولة إفريقيا للجودو، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والتي استضافتها مدغشقر في الفترة بين 17 و20 ديسمبر الجاري.

وجاء المنتخب المصري في المركز الأول برصيد تسع ميداليات متنوعة، بواقع خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، حيث كان ختام البطولة مسكا للبعثة المصرية بفوز رمضان درويش بذهبية وزن 100 كلغ، ليضيف الميدالية الذهبية الخامسة لمصر في إنجاز تاريخي.

وأحرز الميداليات الذهبية الخمس للمنتخب المصري:

- رمضان درويش (100 كلغ)

- حاتم عبد الآخر (90 كلغ)

- عبد الرحمن محمد (81 كلغ)

- محمد محي الدين (73 كلغ)

- محمد عبد الموجود (66 كلغ).

أما الفضيتان فحققها كل من محمد علي عبد العال (81 كلغ) وأحمد علي (66 كلغ).

وفاز بالبرونزيتين علي حازم (90 كلغ) وأحمد وحيد (فوق 100 كلغ) .

ijf.org

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المصدر: ijf.org + الاتحاد الإفريقي للجودو + صحيفة اليوم السابع المصرية