مفاجآت التصويت.. كريستيانو منح صوته لميسي

Trophée FIFA The Best:

Voici es votes de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ⤵️



Messi :

🥇 Neymar

🥈 Mbappé

🥉 Lewandowski



Cristiano Ronaldo :

🥇 Lewandowski

🥈 Messi

🥉 Mbappé



Ronaldo a voté pr Messi, comme il l'a si bien dit, il ne voit pas l'Argentin coe 1 adversaire! pic.twitter.com/SkGQtoKJ3P