ليفاندوفسكي يتوج بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم 2020 على حساب ميسي ورونالدو

أحرز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2020، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال حفل توزيع جوائز "الفيفا" في مدينة زيوريخ السويسرية اليوم الخميس.

وتفوق ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ على كل من، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

اللحظة التي كنتم تنتظروها جميعاً!

الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020!

👏🏼 تهانينا 🇵🇱 روبرت ليفاندوفسكي @lewy_official!#TheBestAwardspic.twitter.com/u8CMp29ppO — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020

وفي ما يلي باقي المتوجين في حفل توزيع الجوائز:

- جائزة أفضل لاعبة أحرزتها الإنجليزية لوسي برونز.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2020!

👏🏼 تهانينا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 لوسي برونز @LucyBronze!#TheBestAwardspic.twitter.com/kuSOrnb8jB — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020

- جائزة أفضل حارسة مرمى لعام 2020 نالتها الفرنسية سارة بوحدي حارسة فريق ليون.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

👏🏼 تهانينا 🇫🇷 سارة بوحدي @BouhaddiSarah

الفائزة بجائزة أفضل حارس مرمى للسيدات لعام 2020 🧤#TheBestAwardspic.twitter.com/o2FMDyV1LF — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020

- جائزة أفضل حارس مرمى أحرزها الألماني مانويل نوير حامي عرين فريق بايرن ميونخ.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

👏🏼 تهانينا 🇩🇪 مانويل نوير @Manuel_Neuer!

الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى للرجال لعام 2020 🧤#TheBestAwardspic.twitter.com/UVW6CT6CNn — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020

- جائزة "بوشكاش" التي ينالها صاحب أفضل هدف أحرزها الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

- جائزة أفضل مدرب أو مدربة لفرق السيدات أحرزتها الهولندية سارينا فيغمان مدربة منتخب "الطواحين".

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

👏🏼 تهانينا 🇳🇱 سارينا ويجمان @wiegman_s!

الفائزة بجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2020#TheBestAwardspic.twitter.com/Qq6bItgZnQ — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020

- جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال نالها الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

👏🏼 تهانينا 🇩🇪 يورجن كلوب 🥳!

الفائز بجائزة أفضل مدرب للرجال لعام 2020#TheBestAwardspic.twitter.com/FJoNF0ts85 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020

- جائزة اللعب النظيف، أحرزها المكسيكي ماتيا أغنيسي البالغ 17 عاما والذي نال الجائزة لتقديمه الإسعافات الأولية لأحد لاعبي الخصم الذي فقد وعيه إثر اصطدامه به في إحدى المباريات.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

الفائز بجائزة اللعب النظيف لعام 2020

👏🏼 تهانينا 🇮🇹 ماتيا أغنيسي!

فاز اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً بالجائزة بعدما قدّم الإسعافات الأولية لأحد لاعبي الخصم الذي فقد وعيه إثر اصطدامه به في إحدى المباريات!#TheBestAwardspic.twitter.com/7Bwp7h0NUP — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020

- جائزة أفضل تشجيع، أحرزها البرازيلي ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا الذي قام بالسير لمدة 12 ساعة وعبر 3 مدن لمشاهدة مباريات فريقه سبورت ريسيفي.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

الفائز بجائزة FIFA للمشجعين لعام 2020

👏🏼 تهانينا 🇧🇷 ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا الذي يُجسّد الإخلاص الكروي بعينه!

🚶🏼‍♂️ قام هذا المشجّع البرازيلي بالسير لمدة 12 ساعة وعبر 3 مدن لمشاهدة مباريات فريقه سبورت ريسيفي 😯#TheBestAwardspic.twitter.com/5aWcjhmimw — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020

- التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في العالم 2020:

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في العالم FIFA/FIFPro لعام 2020!

تهانينا 👏🏼 لكنّ جميعاً#TheBestAwardspic.twitter.com/cZTefvLJnk — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020

- التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم 2020:

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم FIFA/FIFPro لعام 2020!

تهانينا 👏🏼 لكم جميعاً#TheBestAwardspic.twitter.com/pUqnOqryix — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020

وأقيم الحفل في مقر "الفيفا" خلف أبواب موصدة لأول مرة بسبب فيروس كورونا وتم نقل فعالياته عبر الإنترنت، وقدمه النجم الهولندي السابق رود غوليت والإعلامية الرياضية البريطانية رشمين شودهوري.

📺 البث المباشر لجوائز #TheBest 👑 من FIFA

⏰ ابتداءاً من الساعة 19:00 بتوقيت وسط أوروباhttps://t.co/veuBBPlON9 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020

وكان من المفترض أن يقام حفل "الفيفا" السنوي لتوزيع الجوائز في 21 سبتمبر في مدينة ميلان الإيطالية، لكنه أرجئ إلى 17 ديسمبر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتم اختيار الفائزين من خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحافي، بالإضافة إلى مشجعين استطلعت آراؤهم عبر الإنترنت بين 25 نوفمبر و9 ديسمبر.

🏆 Cristiano, Lewandowski or Messi?

🥇 Bronze, Harder or Renard?

🧤 Alisson, Neuer or Oblak?

🥅 Bouhaddi, Endler or Naeher?

🙇‍♂️ Bielsa, Flick or Klopp?

🙇‍♀️ Hayes, Vasseur or Wiegman?

⚽️ De Arrascaeta, Son or Suarez?



📺 Watch #TheBest Awards LIVE today



ℹ️👉 https://t.co/DOGsTmmbDypic.twitter.com/mQjtcflWFj — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

الجوائز والمرشحون لها:

- جائزة أفضل لاعب: البولندي ربيرت ليفاندوفسكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

- جائزة أفضل لاعبة: الإنجليزية لوسي برونز، الدنماركية بيرنيل هاردير والفرنسية ويندي رينار.

- جائزة أفضل حارس مرمى: البرازيلي أليسون بيكر، الألماني مانويل نوير والسلوفيني يان أوبلاك.

- جائزة أفضل مدرب: الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، الألمانيان هانز فليك ويورغن كلوب.

- جائزة أفضل حارسة مرمى: التشيلية كريستيان إيندلير، الأمريكية أليسا نايهير والفرنسية سارة بوحدي.

- جائزة أفضل مدرب/ مدربة سيدات: الفرنسي جان لوك فاسور، الإنجليزية إيما هايز والهولندية سارينا فيغمان.

- جائزة أفضل هدف (بوشكاش): الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، والأوروغويانيان لويس سواريز وجيورجيان دي أراسكايتا.

- جائزة أفضل تشجيع: سيحدد مشجعو كرة القدم الفائز من خلال التصويت على موقع FIFA.com.

- أفضل 11 لاعبا (التشكيلة المثالية/رجال): 55 مرشحا يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.

- أفضل 11 لاعبة (التشكيلة المثالية/سيدات): 55 مرشحة يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.

- جائزة اللعب النظيف: يتم اختيار الفائز بالجائزة من قبل لجنة من الخبراء يمثلون "الفيفا".

المصدر: RT