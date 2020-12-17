ليفاندوفسكي يتوج بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم 2020 على حساب ميسي ورونالدو
أحرز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2020، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال حفل توزيع جوائز "الفيفا" في مدينة زيوريخ السويسرية اليوم الخميس.
وتفوق ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ على كل من، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
اللحظة التي كنتم تنتظروها جميعاً!
الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020!
👏🏼 تهانينا 🇵🇱 روبرت ليفاندوفسكي @lewy_official!#TheBestAwardspic.twitter.com/u8CMp29ppO
وفي ما يلي باقي المتوجين في حفل توزيع الجوائز:
- جائزة أفضل لاعبة أحرزتها الإنجليزية لوسي برونز.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2020!
👏🏼 تهانينا 🏴 لوسي برونز @LucyBronze!#TheBestAwardspic.twitter.com/kuSOrnb8jB
- جائزة أفضل حارسة مرمى لعام 2020 نالتها الفرنسية سارة بوحدي حارسة فريق ليون.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
👏🏼 تهانينا 🇫🇷 سارة بوحدي @BouhaddiSarah
الفائزة بجائزة أفضل حارس مرمى للسيدات لعام 2020 🧤#TheBestAwardspic.twitter.com/o2FMDyV1LF
- جائزة أفضل حارس مرمى أحرزها الألماني مانويل نوير حامي عرين فريق بايرن ميونخ.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
👏🏼 تهانينا 🇩🇪 مانويل نوير @Manuel_Neuer!
الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى للرجال لعام 2020 🧤#TheBestAwardspic.twitter.com/UVW6CT6CNn
- جائزة "بوشكاش" التي ينالها صاحب أفضل هدف أحرزها الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
👏🏼 تهانينا 🇰🇷 سون هيونج-مين 🥳
الفائز بجائزة بوشكاش #Puskas لعام 2020#TheBestAwardspic.twitter.com/hNpCCNTJd3
- جائزة أفضل مدرب أو مدربة لفرق السيدات أحرزتها الهولندية سارينا فيغمان مدربة منتخب "الطواحين".
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
👏🏼 تهانينا 🇳🇱 سارينا ويجمان @wiegman_s!
الفائزة بجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2020#TheBestAwardspic.twitter.com/Qq6bItgZnQ
- جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال نالها الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
👏🏼 تهانينا 🇩🇪 يورجن كلوب 🥳!
الفائز بجائزة أفضل مدرب للرجال لعام 2020#TheBestAwardspic.twitter.com/FJoNF0ts85
- جائزة اللعب النظيف، أحرزها المكسيكي ماتيا أغنيسي البالغ 17 عاما والذي نال الجائزة لتقديمه الإسعافات الأولية لأحد لاعبي الخصم الذي فقد وعيه إثر اصطدامه به في إحدى المباريات.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
الفائز بجائزة اللعب النظيف لعام 2020
👏🏼 تهانينا 🇮🇹 ماتيا أغنيسي!
فاز اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً بالجائزة بعدما قدّم الإسعافات الأولية لأحد لاعبي الخصم الذي فقد وعيه إثر اصطدامه به في إحدى المباريات!#TheBestAwardspic.twitter.com/7Bwp7h0NUP
- جائزة أفضل تشجيع، أحرزها البرازيلي ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا الذي قام بالسير لمدة 12 ساعة وعبر 3 مدن لمشاهدة مباريات فريقه سبورت ريسيفي.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
الفائز بجائزة FIFA للمشجعين لعام 2020
👏🏼 تهانينا 🇧🇷 ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا الذي يُجسّد الإخلاص الكروي بعينه!
🚶🏼♂️ قام هذا المشجّع البرازيلي بالسير لمدة 12 ساعة وعبر 3 مدن لمشاهدة مباريات فريقه سبورت ريسيفي 😯#TheBestAwardspic.twitter.com/5aWcjhmimw
- التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في العالم 2020:
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في العالم FIFA/FIFPro لعام 2020!
تهانينا 👏🏼 لكنّ جميعاً#TheBestAwardspic.twitter.com/cZTefvLJnk
- التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم 2020:
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم FIFA/FIFPro لعام 2020!
تهانينا 👏🏼 لكم جميعاً#TheBestAwardspic.twitter.com/pUqnOqryix
وأقيم الحفل في مقر "الفيفا" خلف أبواب موصدة لأول مرة بسبب فيروس كورونا وتم نقل فعالياته عبر الإنترنت، وقدمه النجم الهولندي السابق رود غوليت والإعلامية الرياضية البريطانية رشمين شودهوري.
📺 البث المباشر لجوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
⏰ ابتداءاً من الساعة 19:00 بتوقيت وسط أوروباhttps://t.co/veuBBPlON9
وكان من المفترض أن يقام حفل "الفيفا" السنوي لتوزيع الجوائز في 21 سبتمبر في مدينة ميلان الإيطالية، لكنه أرجئ إلى 17 ديسمبر بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وتم اختيار الفائزين من خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحافي، بالإضافة إلى مشجعين استطلعت آراؤهم عبر الإنترنت بين 25 نوفمبر و9 ديسمبر.
🏆 Cristiano, Lewandowski or Messi?— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020
🥇 Bronze, Harder or Renard?
🧤 Alisson, Neuer or Oblak?
🥅 Bouhaddi, Endler or Naeher?
🙇♂️ Bielsa, Flick or Klopp?
🙇♀️ Hayes, Vasseur or Wiegman?
⚽️ De Arrascaeta, Son or Suarez?
📺 Watch #TheBest Awards LIVE today
ℹ️👉 https://t.co/DOGsTmmbDypic.twitter.com/mQjtcflWFj
الجوائز والمرشحون لها:
- جائزة أفضل لاعب: البولندي ربيرت ليفاندوفسكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
- جائزة أفضل لاعبة: الإنجليزية لوسي برونز، الدنماركية بيرنيل هاردير والفرنسية ويندي رينار.
- جائزة أفضل حارس مرمى: البرازيلي أليسون بيكر، الألماني مانويل نوير والسلوفيني يان أوبلاك.
- جائزة أفضل مدرب: الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، الألمانيان هانز فليك ويورغن كلوب.
- جائزة أفضل حارسة مرمى: التشيلية كريستيان إيندلير، الأمريكية أليسا نايهير والفرنسية سارة بوحدي.
- جائزة أفضل مدرب/ مدربة سيدات: الفرنسي جان لوك فاسور، الإنجليزية إيما هايز والهولندية سارينا فيغمان.
- جائزة أفضل هدف (بوشكاش): الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، والأوروغويانيان لويس سواريز وجيورجيان دي أراسكايتا.
- جائزة أفضل تشجيع: سيحدد مشجعو كرة القدم الفائز من خلال التصويت على موقع FIFA.com.
- أفضل 11 لاعبا (التشكيلة المثالية/رجال): 55 مرشحا يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.
- أفضل 11 لاعبة (التشكيلة المثالية/سيدات): 55 مرشحة يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.
- جائزة اللعب النظيف: يتم اختيار الفائز بالجائزة من قبل لجنة من الخبراء يمثلون "الفيفا".
المصدر: RT