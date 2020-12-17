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بالفيديو.. الهدف الذي نال جائزة "بوشكاش" كأجمل هدف عام 2020

الرياضة

بالفيديو.. الهدف الذي نال جائزة
VALERIANO DI DOMENICO / AFP / POOL
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن الهدف الفائز بجائزة بوشكاش التي تقدم لصاحب أجمل هدف، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل 2020 في مدينة زيوريخ السويسرية الخميس.

وأحرز الجائزة، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام هوتسبير لهدفه الرائع في شباك بيرنلي في"البريميرليغ".

وسجل سون البالغ 28 عاما هدفه "المارادوني"، بعدما انطلق من منطقة جزاء فريقه مراوغا كل من في طريقه بسرعته الفائقة، قبل أن ينفرد بحارس بيرنلي ويضع الكرة في الشباك.

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وركض سون بالكرة قبل تسجيل الهدف مسافة 71.4 متر في 11 ثانية فقط، كثاني أطول مسافة يركض بها لاعب بالكرة ليسجل هدفا في "البريميرليغ" بعد أندروس تاونسند لصالح كريستال بالاس في 2016-2017.

المصدر: "الفيفا" + twitter\premierleague

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