بالفيديو.. الهدف الذي نال جائزة "بوشكاش" كأجمل هدف عام 2020
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن الهدف الفائز بجائزة بوشكاش التي تقدم لصاحب أجمل هدف، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل 2020 في مدينة زيوريخ السويسرية الخميس.
وأحرز الجائزة، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام هوتسبير لهدفه الرائع في شباك بيرنلي في"البريميرليغ".
وسجل سون البالغ 28 عاما هدفه "المارادوني"، بعدما انطلق من منطقة جزاء فريقه مراوغا كل من في طريقه بسرعته الفائقة، قبل أن ينفرد بحارس بيرنلي ويضع الكرة في الشباك.
The 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥 of the #Puskas Award 2020...— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 17, 2020
🔥 𝗛𝗘𝗨𝗡𝗚-𝗠𝗜𝗡 𝗦𝗢𝗡 🔥#FIFAFootballAwards ⚪️ #TheBestpic.twitter.com/3hOpgUSE9h
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
👏🏼 تهانينا 🇰🇷 سون هيونج-مين 🥳
الفائز بجائزة بوشكاش #Puskas لعام 2020#TheBestAwardspic.twitter.com/hNpCCNTJd3
وركض سون بالكرة قبل تسجيل الهدف مسافة 71.4 متر في 11 ثانية فقط، كثاني أطول مسافة يركض بها لاعب بالكرة ليسجل هدفا في "البريميرليغ" بعد أندروس تاونسند لصالح كريستال بالاس في 2016-2017.
المصدر: "الفيفا" + twitter\premierleague