تعرف على قرعة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

أسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني التي أجريت اليوم الخميس، بمشاركة أربعة فرق وفقا للنظام الجديد المتبع منذ الموسم الماضي، عن كلاسيكو محتمل في المباراة النهائية.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فريقين مختلفين عن نسخة الموسم الماضي، إلى جوار ريال مدريد وبرشلونة (بطل ووصيف الليغا)، وهما ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو (طرفا نهائي الكأس).

Quedaron definidos los partidos de la #SuperCopa de España

PARTIDAZOS👌‼️ pic.twitter.com/0lR9YTakX0 — Ricardo Murguía (@RICARDOMURGUIA) December 17, 2020

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن المواجهات التالية:

- برشلونة × ريال سوسيداد (ستقام في الـ13 من يناير المقبل في قرطبة).

- ريال مدريد × أتلتيك بيلباو (ستقام في الـ14 من يناير المقبل في ملقة).

على أن تقام المباراة النهائية في الـ17 من الشهر ذاته في إشبيلية.

وحسب صحيفة "فوتبول إسبانيا"، فقد تم وضع شرط قبل القرعة يقضي بتجنب إقامة مباراة كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نصف النهائي، بحيث تم تصنيف قطبي الكرة الإسبانية في المستوى الأول، وأتلتيك بيلباو وريال سوسييداد في المستوى الثاني.

Spanish Super Cup draw made with Real Madrid and Barcelona avoiding each other in the semi-finals https://t.co/skwpkeEnj3 — footballespana (@footballespana_) December 17, 2020

إقرأ المزيد

يذكر أن ريال مدريد حامل لقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بفوزه على جاره أتلتيكو بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 في النهائي الذي استضافته السعودية في الموسم الماضي.

المصدر: football-espana.net