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مبابي وغريزمان يظهران بتسريحتين جديدتين "نيو لوك" مع نادييهما (صور)

الرياضة

مبابي وغريزمان يظهران بتسريحتين جديدتين
AFP FRANCK FIFE
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ظهر نجما المنتخب الفرنسي لكرة القدم، أنطوان غريزمان لاعب برشلونة الإسباني وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بتسريحة جديدة مع نادييهما أمس الأربعاء.

وظهر غريزمان البالغ 29 عاما بضفيرتي شعر خلال مباراة برشلونة أمام ضيفه ريال سوسييداد ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني بنتيجة 2-1.

كما ظهر مبابي البالغ 21 عاما بشعر أزرق اللون خلال مباراة سان جيرمان أمام ضيفه لوريان ضمن الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1"، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بهدفين نظيفين.

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المصدر: RT

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