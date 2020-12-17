مبابي وغريزمان يظهران بتسريحتين جديدتين "نيو لوك" مع نادييهما (صور)

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ظهر نجما المنتخب الفرنسي لكرة القدم، أنطوان غريزمان لاعب برشلونة الإسباني وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بتسريحة جديدة مع نادييهما أمس الأربعاء.

وظهر غريزمان البالغ 29 عاما بضفيرتي شعر خلال مباراة برشلونة أمام ضيفه ريال سوسييداد ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني بنتيجة 2-1.

كما ظهر مبابي البالغ 21 عاما بشعر أزرق اللون خلال مباراة سان جيرمان أمام ضيفه لوريان ضمن الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1"، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بهدفين نظيفين.

Мбаппе и Гризманн поколдовали с личным барбером и получилось вот это 😉



Пиши в комментах, чья новая прическа тебе зашла больше 💇‍♂️ pic.twitter.com/KyPgzmi8TB — Матч ТВ (@MatchTV) December 17, 2020

Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann’ın yeni saç modeli. 👀 pic.twitter.com/bGLokZkWum — futboltekniği (@futbolteknigii) December 16, 2020

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المصدر: RT