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برشلونة يقلب الطاولة على ريال سوسييداد في "الليغا" (فيديو)

الرياضة

برشلونة يقلب الطاولة على ريال سوسييداد في
Reuters
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قلب برشلونة تأخره بهدف أمام ضيفه ريال سوسييداد إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق البرازيلي ويليان خوسي في الدقيقة الـ27، قبل أن يرد النادي الكتالوني بهدفين حملا توقيع جوردي ألبا والهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقتين 31 و43 على التوالي.

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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة وصعد إلى المركز الخامس، فيما توقف رصيد ريال سوسييداد عند 26 في وصافة ترتيب فرق الدوري متأخرا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

المصدر: RT 

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