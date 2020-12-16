بالفيديو.. رونالدو يهدر ركلة جزاء ويضيع فرصة الانفراد بصدارة هدافي "الكالتشيو"
أضاع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي ركلة جزاء في المباراة التي جمعت فريقه وضيفه أتالانتا اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وانبرى رونالدو لتسديد ركلة جزاء حصل عليها فريقه في الدقيقة الـ61 ولكن حارس الضيوف بييرلويجي جوليني تصدى لها ببراعة.
#رونالدو يهدر ركلة جزا pic.twitter.com/DAICrPLEXh— بث مباريات (@Ij7Ft) December 16, 2020
وبإهداره لركلة الجزاء، أضاع رونالدو فرصة سانحة لفريقه للتقدم بالنتيجة التي كانت تشير لتعادل الفريقين بهدف لكل منهما وهي النتيجة التي انتهت عليها أحداث المباراة.
كما أضاع النجم البرتغالي فرصة الانفراد بصدارة هدافي الدوري الإيطالي التي يتقاسمها مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان بعشرة أهداف لكل منهما.
#يوفنتس يسجل الهدف الاول— بث مباريات (@Ij7Ft) December 16, 2020
فيدريكو رائعع 🔥😍
pic.twitter.com/dHaomqVg6U
وجاء هدفا المباراة من تسديدتين قويتين من خارج منطقة الجزاء.
وافتتح مهاجم "السيدة العجوز" فيدريكو كييزا باب التسجيل في الدقيقة الـ29 وعادل للضيوف السويسري ريمو فرويلير في الدقيقة الـ57.
#اتلانتا يسجل هدف التعادل pic.twitter.com/3DQyPmXzGV— بث مباريات (@Ij7Ft) December 16, 2020
وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، كما رفع أتالانتا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
المصدر: RT