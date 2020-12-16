بالفيديو.. رونالدو يهدر ركلة جزاء ويضيع فرصة الانفراد بصدارة هدافي "الكالتشيو"

أضاع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي ركلة جزاء في المباراة التي جمعت فريقه وضيفه أتالانتا اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانبرى رونالدو لتسديد ركلة جزاء حصل عليها فريقه في الدقيقة الـ61 ولكن حارس الضيوف بييرلويجي جوليني تصدى لها ببراعة.

وبإهداره لركلة الجزاء، أضاع رونالدو فرصة سانحة لفريقه للتقدم بالنتيجة التي كانت تشير لتعادل الفريقين بهدف لكل منهما وهي النتيجة التي انتهت عليها أحداث المباراة.

كما أضاع النجم البرتغالي فرصة الانفراد بصدارة هدافي الدوري الإيطالي التي يتقاسمها مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان بعشرة أهداف لكل منهما.

وجاء هدفا المباراة من تسديدتين قويتين من خارج منطقة الجزاء.

وافتتح مهاجم "السيدة العجوز" فيدريكو كييزا باب التسجيل في الدقيقة الـ29 وعادل للضيوف السويسري ريمو فرويلير في الدقيقة الـ57.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، كما رفع أتالانتا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

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المصدر: RT