حبيب يجري "تعديلات" على تشكيلة الأفضل في تاريخ كرة القدم (صورة)

قام الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل العالم بالفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، بتقييم القائمة النهائية لأفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم، بحسب مجلة "فرانس فوتبول"، واقترح عدة تعديلات.

واقترح بطل الوزن الخفيف، حسب رأيه، تعديلات على الفريق الأفضل في كل العصور والذي أعلنت عنه المجلة الفرنسية الشهيرة "فرانس فوتبول"، وساهم في اختياره 140 صحفيا حول العالم.

وكتب حبيب البالغ 32 عاما عبر صفحته على "إنستغرام":"بدلا من تشافي، كنت سأضع زيدان، وبدلا من بيكنباور سأختار سيرخيو راموس، والمدرب ديل بوسكي".

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فيما جاءت تشكيلة "فرانس فوتبول" على الشكل التالي (3-4-3):

- في حراسة المرمى: الروسي ليف ياشين (الحارس الأسطوري لمنتخب الاتحاد السوفيتي سابقا).

- في خط الدفاع: الإيطالي باولو مالديني، الألماني فرانك بيكنباور، والبرازيلي كافو.

- في خط الوسط: البرازيلي بيليه، الإسباني تشافي هيرنانديز، الألماني لوثار ماتيوس، ودييغو أرماندو مارادونا.

- في خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي رونالدو نازاريو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

واعتزل حبيب بصورة مفاجئة عقب فوزه على الأمريكي، جاستن غايتجي، في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، محققا انتصاره الـ29 في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: instagram\khabib_nurmagomedov