"فرانس فوتبول" تكشف عن أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم (صورة)

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الاثنين، القائمة النهائية لأفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم، والتي ساهم في اختيارها 140 صحفيا حول العالم.

وجاءت التشكيلة كالتالي (3-4-3):

- في حراسة المرمى: الروسي ليف ياشين (الحارس الأسطوري لمنتخب الاتحاد السوفيتي سابقا).

- في خط الدفاع: الإيطالي باولو مالديني، الألماني فرانك بيكنباور والبرازيلي كافو

- في خط الوسط: البرازيلي بيليه، الإسباني تشافي هيرنانديز، الألماني لوثار ماتيوس ودييغو أرماندو مارادونا

- في خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي رونالدو نازاريو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL — France Football (@francefootball) December 14, 2020

La Ballon d'Or Dream Team en une de @francefootball demain dans vos kiosques et disponible en numérique ici: https://t.co/RrFtSRTYjW#BOdreamteampic.twitter.com/5qUYulJSeJ — France Football (@francefootball) December 14, 2020

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المصدر: مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية