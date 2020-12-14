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"فرانس فوتبول" تكشف عن أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم (صورة)

الرياضة

francefootball/twitter
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أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الاثنين، القائمة النهائية لأفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم، والتي ساهم في اختيارها 140 صحفيا حول العالم.

وجاءت التشكيلة كالتالي (3-4-3):

- في حراسة المرمى:  الروسي ليف ياشين (الحارس الأسطوري لمنتخب الاتحاد السوفيتي سابقا).

- في خط الدفاع: الإيطالي باولو مالديني، الألماني فرانك بيكنباور والبرازيلي كافو

- في خط الوسط: البرازيلي بيليه، الإسباني تشافي هيرنانديز، الألماني لوثار ماتيوس ودييغو أرماندو مارادونا

- في خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي رونالدو نازاريو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

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المصدر: مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية

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