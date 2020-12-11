رسميا.. الـ"فيفا" يكشف الثلاثي المرشح لجائزة الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، اليوم الجمعة، القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020.

ونشر الحساب الرسمي للـ"فيفا" على موقع "تويتر"، القائمة المختصرة التي تضمنت أسماء كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

ويعتبر المهاجم روبرت ليفاندوفسكي أبرز المرشحين للفوز بهذه الجائزة، بعد تتويجه مع العملاق البافاري بالثلاثية التاريخية، الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأسي السوبر الأوروبي والألماني، والحصول على جائزة هداف البوندسليغا ودوري الأبطال.

بينما قاد رونالدو، يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، وحصوله على المركز الثاني في قائمة الهدافين.

أما ميسي، فقد حصل على جائزة "البيتشيتشي" لهداف الدوري الإسباني، وحل مع برشلونة في المركز الثاني في الليغا المحلية.

المصدر: وكالات