ميسي ورونالدو يعلقان على اختيارهما ضمن أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم (صور)

أعرب النجمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، عن سعادتهما بالتواجد ضمن أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم بحسب مجلة "فرانس فوتبول".

ونشر ميسي عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام" العديد من الصور مع الكرات الذهبية الست التي توج بها كأفضل لاعب في العالم (رقم قياسي) وأرفقها بالقول: "تشرفت بوجودي في أفضل تشكيلة بالتاريخ. أريد أن أشكركم على اختياركم لي، وأهنئ أيضا جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم وكل المرشحين، فهناك ظواهر حقيقية في تلك القائمة".

كما نشر رونالدو صاحب الكرات الذهبية الخمس عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة له مع إحدى كراته الذهبية وأرفقها بالقول: "يشرفني أن أكون جزءا من أفضل تشكيلة في التاريخ لفرانس فوتبول، يا له من فريق أحلام مذهل".

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في وقت سابق اليوم الاثنين عن القائمة النهائية لأفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم، والتي ساهم في اختيارها 140 صحفيا حول العالم.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL — France Football (@francefootball) December 14, 2020

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وجاءت التشكيلة كالتالي (3-4-3):

- في حراسة المرمى: الروسي ليف ياشين (الحارس الأسطوري لمنتخب الاتحاد السوفيتي سابقا).

- في خط الدفاع: الإيطالي باولو مالديني، الألماني فرانك بيكنباور والبرازيلي كافو

- في خط الوسط: البرازيلي بيليه، الإسباني تشافي هيرنانديز، الألماني لوثار ماتيوس ودييغو أرماندو مارادونا

- في خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي رونالدو نازاريو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصدر: Leo Messi/Cristiano Ronaldo/instagram