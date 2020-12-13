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شاهد.. مهاجم أرسنال يسجل هدف الهزيمة ضد فريقه

الرياضة

شاهد.. مهاجم أرسنال يسجل هدف الهزيمة ضد فريقه
/ NICK POTTS
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واصل فريق آرسنال مسلسل هزائمه بسقوطه في عقر داره أمام ضيفه بيرنلي (0-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأحد، في ختام مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتلقت شباك أرسنال هدف الهزيمة بـ"نيران صديقة" سجله مهاجمه الغابوني بيير إيميريك-أوباميانغ، خطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 73 من عمر المباراة على ملعب "الاتحاد"، في العاصمة لندن.

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ومني أرسنال بالهزيمة الثالثة على التوالي والسابعة في الموسم الحالي "للبريمير ليغ"، مقابل أربعة انتصارات وتعادل واحد، ويحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، برصيد 13 نقطة.

في المقابل، رفع بيرنلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط، وتقدم إلى المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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