ليفربول يقع في كمين فولهام ويرفض هدية بالاس (فيديو)

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل أمام مضيفه فولهام (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اللاعب بوبي ريد هدف التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

فولهام 1 × 0 ليفربول



pic.twitter.com/56DHErzoU6 — بث مباريات (@Ij7Ft) December 13, 2020

ورد النجم المصري محمد صلاح بهدف التعادل "للريدز" في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

هدف #ليفربول التعادل

محمد صلاح

فولو الله يسعدك❤️ pic.twitter.com/78ZfbOM85P — بث مباريات (@Ij7Ft) December 13, 2020

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واكتفى ليفربول بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، الذي يعتبر بمثابة الهزيمة بالنسبة له، رفع بها رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الثاني، مفوتا فرصة الانفراد بصدارة "البريمير ليغ"، بعد سقوط توتنهام هوتسبير بدوره في فخ التعادل أمام مضيفه كريستال بالاس وبالنتيجة ذاتها (1-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما رفع فولهام رصيده إلى 8 نقاط، ويشغل المرتبة الـ17 على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT