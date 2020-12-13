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ليفربول يقع في كمين فولهام ويرفض هدية بالاس (فيديو)

الرياضة

ليفربول يقع في كمين فولهام ويرفض هدية بالاس (فيديو)
Reuters / MATT DUNHAM
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سقط فريق ليفربول في فخ التعادل أمام مضيفه فولهام (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اللاعب بوبي ريد هدف التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

ورد النجم المصري محمد صلاح بهدف التعادل "للريدز" في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

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واكتفى ليفربول بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، الذي يعتبر بمثابة الهزيمة بالنسبة له، رفع بها رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الثاني، مفوتا فرصة الانفراد بصدارة "البريمير ليغ"، بعد سقوط توتنهام هوتسبير بدوره في فخ التعادل أمام مضيفه كريستال بالاس وبالنتيجة ذاتها (1-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما رفع فولهام رصيده إلى 8 نقاط، ويشغل المرتبة الـ17 على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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