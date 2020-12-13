شاهد.. شباك ليفربول تتلقى هدفا بعد "تمثيل" صلاح

تقدم فريق فولهام على ضيفه ليفربول في بداية المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اللاعب بوبي ريد هدف التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

فولهام 1 × 0 ليفربول



pic.twitter.com/56DHErzoU6 — بث مباريات (@Ij7Ft) December 13, 2020

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وطالب لاعبو ليفربول بخطأ وإلغاء الهدف، بعد كرة مشتركة قام الأمريكي روبرسون مدافع فولهام، بدفع النجم المصري محمد صلاح، الذي ربما بالغ في "التمثيل" برأي حكم المباراة.

المصدر: وكالات