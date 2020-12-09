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ميسي يتلاعب برونالدو ليلة سقوط برشلونة (فيديو)

الرياضة

ميسي يتلاعب برونالدو ليلة سقوط برشلونة (فيديو)
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قام نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحركة فنية رائعة لمراوغة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، خلال لقاء فريقيهما أمس الثلاثاء، في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتحصل ميسي على الكرة في إحدى الهجمات المرتدة لبرشلونة في الشوط الأول، فحاول رونالدو، الذي عاد لمساندة زملائه في الدفاع، استخلاصها من "البرغوث"، لكن الأخير تلاعب بالنجم البرتغالي، بعدما موهه بجسده قبل أن يدفع الكرة في الاتجاه المعاكس ويتخلص من "الدون" في رمشة عين. 

وظهر ميسي بعد هذه اللقطة وكأنه يتألم، لكنه واصل بعد ذلك اللعب بدون أي مشاكل.

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وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة، منها ثنائية لرونالدو من ركلتي جزاء، لينتزع اليوفي صدارة المجموعة السابعة.

المصدر: RT

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