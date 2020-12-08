شاهد.. كيف استقبلت جماهير برشلونة رونالدو ورد فعله!

استقبلت جماهير نادي برشلونة، مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بصافرات الاستهجان فور وصوله إلى فندق إقامة اليوفي في برشلونة، وذلك قبيل مواجهة الفريقين اليوم الثلاثاء.

ووصل رونالدو مع بعثة يوفنتوس مساء أمس الاثنين إلى مدينة برشلونة، حيث تلقى صافرات الاستهجان من بعض جماهير النادي الكتالوني التي احتشدت بجانب فندق إقامة اليوفي، ورد "الدون" على تلك الصافرات برفع إبهامه في إشارة منه إلى أن كل شيء على ما يرام.

Barcelona fans booing Cristiano Ronaldo upon his arrival in Barcelona. 😂



These guys never learn. 👀



pic.twitter.com/toRfguOdyM — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 7, 2020

وسيواجه رونالدو، نادي برشلونة بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الختامية من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا، وذلك للمرة الأولى منذ رحيله عن ريال مدريد في العام 2018.

وغاب رونالدو عن مباراة الذهاب بين يوفنتوس وبرشلونة، التي فاز فيها "البارسا" 2-0 في تورينو، لثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، فخطف ميسي الأضواء وحيدا وسجل هدفا من ركلة جزاء.

وضمن يوفنتوس وبرشلونة التأهل لدو الـ16 من دوري الأبطال، لكن مواجهة الليلة ستكون حاسمة لتحديد متصدر المجموعة السابعة، إذ يتصدرها "البارسا" حاليا برصيد 15 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس.

المصدر: مواقع التواصل