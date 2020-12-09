شاهد.. لحظة لقاء ميسي ورونالدو

خطف النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الأضواء خلال لقاء فريقيهما أمس الثلاثاء، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

والتقطت كاميرا المباراة رونالدو وميسي، وهما يتصافحان ويتعانقان قبل أن يطلق حكم الساحة الدولي الألماني توبياس شتيلر، صفارة بداية اللقاء.

Nothing but respect ❤️



Messi 🤝 Ronaldo



📺 BT Sport ESPN HD pic.twitter.com/Qo1KUQKZ7Q — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 8, 2020

The Greatest of the Greatest of all times 🐐 🐐 🐐

Ronaldo Vs Messi #BarcaJuve#RBLMUNpic.twitter.com/Ls0K4OJ6LX — Bliz🦋 (@Adamsbliz) December 8, 2020

وعانق الثنائي الذي سيطر على الكرة العالمية في العقد الأخير، بعضهما البعض وتبادلا بعض الكلمات قبل أن يعود كل منهما إلى فريقه.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها النجمان بعد 947 يوما، أي منذ رحيل رونالدو عن ريال مدريد صيف العام 2018 وانضمامه إلى يوفنتوس.

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وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة، منها ثنائية لرونالدو من ركلتي جزاء، لينتزع اليوفي صدارة المجموعة السابعة.

المصدر: مواقع التواصل